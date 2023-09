Cet évènement est passé #JEP2023 – Centre spatial guyanais Centre spatial guyanais Kourou Catégories d’Évènement: Guyane

Kourou #JEP2023 – Centre spatial guyanais Centre spatial guyanais Kourou, 16 septembre 2023, Kourou. #JEP2023 – Centre spatial guyanais 16 et 17 septembre Centre spatial guyanais Réservation obligatoire #JEP2023 – Centre spatial guyanais Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter les coulisses d’ariane 5 à Kourou et le site CNES à Montabo – Cayenne.

!! Inscriptions obligatoire avant le 14/09 à 14h !!

Pour plus d’informations, contactez-nous au 05 94 33 77 77 ou par mail visites.csg@cnes.fr

Au plaisir de vous accueillir ! Centre spatial guyanais 97310 Kourou 97310 Guyane Guyane [{« type »: « phone », « value »: « 05 94 33 77 77 »}, {« type »: « email », « value »: « visitescsg@cnes.fr »}] [{« link »: « mailto:visites.csg@cnes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

