TABLAO: L’ENVOL DU TACON Vendredi 29 septembre, 20h00 Centre SOLEA De 12 à 30€

En ouverture de la saison des 30 ans de Solea :

carte blanche à José Sánchez, Alberto García et Ana Pérez !

3 artistes qui font la une des toutes les programmations.

3 artistes qui se sont construits par et dans le flamenco.

3 créateurs, improvisateurs ou électrons libres, qui font jaillir un vent nouveau dans le flamenco de demain.

DISTRIBUTION

* A la guitare: José Sánchez

* Au chant : Alberto García

* A la danse : Ana Pérez

Les soirées Tablao au Centre Solea :

* 1 entrée = 1 boisson offerte au bar

* Salle de spectacle dans un cadre unique de taverne andalouse,

* Paella, excellente charcuterie ibérique de Guijelo, pain à la tomate et tortilla en vente !

(Sur place, nous ne prenons pas la CB)

INFOS & RÉSERVATION

06 14 55 54 52

contact@centresolea.org

TICKETS

* TARIF TOUT PUBLIC : Early Bird 25€ / Normal 30€

* TARIF REDUIT : Early Bird 20€ / Normal 25€

* TARIF ENFANTS : 12€

Offre « Early Bird » de lancement. Spécial 30 ans de Solea. Places limitées !

LE LIEU

Créé il y a 30 ans par Marco et Maria, le Centre Solea est un lieu entièrement consacré à l’art flamenco.

Au 68 Rue Sainte dans le 1er arrondissement, et à 2 pas du Vieux Port, la Casa Flamenca Solea est un lieu chargé d’histoire qui ouvre les bras à ses visiteurs dans un décor de taverne andalouse ou de « peña trianera ».

Centre SOLEA 68 Rue sainte, 13001 Marseille

