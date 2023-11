Réunion publique quartier La Blordière Centre sociocultutrel Jaunais-Blordière Rezé, 16 novembre 2023, Rezé.

2023-11-16 Entrée libre

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : oui Gratuit Adultes Entrée libre

D’ici la fin de l’année 2023, des réunions publiques organisées dans les quartiers permettront aux Rezéennes et Rezéens de faire un tour d’horizon des projets en cours ou à venir dans leur quartier et de dresser un bilan des 3 ans d’actions de la municipalité. En présence de votre Maire, Agnès Bourgeais, et des élus de la majorité Quartier Hôtel de Ville : jeudi 12 octobre, de 18h30 à 20h30, CSC Loire et SeilQuartier La Houssais : vendredi 20 octobre, de 18h30 à 20h30, gymnase Liberge, 11, rue de la GalarnièreQuartier Château : mardi 7 novembre, 18h30 à 20h30, Salle du SeilQuartier Pont-Rousseau : vendredi 10 novembre, de 18h30 à 20h30, gymnase Slengro, 28, rue Alexandre-HuchonQuartier La Blordière : jeudi 16 novembre, de 18h30 à 20h30, CSC Jaunais-BlordièreQuartier Ragon : jeudi 7 décembre, de 18h30 à 20h30, CSC RagonQuartier Trentemoult- les Isles : jeudi 14 décembre, Maison des Isleshttps://www.reze.fr/actualite/trois-ans-dactions-pour-et-avec-les-rezeennes-et-les-rezeens/

Centre sociocultutrel Jaunais-Blordière Blordière Rezé 44400