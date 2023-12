Conférence : « L’Obésité pandémie mondiale et française » Centre Socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané Catégories d’Évènement: Finistère

Locmaria-Plouzané Conférence : « L’Obésité pandémie mondiale et française » Centre Socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané, 14 janvier 2024, Locmaria-Plouzané. Locmaria-Plouzané Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 18:30:00

fin : 2024-01-14 20:30:00 . Intervenant; le Dr Vianney Deméocq Endocrinologue au CHU de Brest. Le surpoids et l’obésité sont définis comme une accumulation anormale ou excessive de graisse, qui nuit à la santé. On considère qu’une personne est en surpoids lorsque son indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 25 et qu’elle est obèse lorsque celui-ci est supérieur à 30. .

Centre Socioculturel Ti Lanvenec Route de Pen ar Menez

Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-20 par OT IROISE BRETAGNE Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Locmaria-Plouzané Autres Code postal 29280 Lieu Centre Socioculturel Ti Lanvenec Adresse Centre Socioculturel Ti Lanvenec Route de Pen ar Menez Ville Locmaria-Plouzané Departement Finistère Lieu Ville Centre Socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané Latitude 48.3709557 Longitude -4.6440709 latitude longitude 48.3709557;-4.6440709

Centre Socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locmaria-plouzane/