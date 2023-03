Peinture et sculpture en fête Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané Catégories d’Évènement: Finistère

Locmaria-Plouzané

Peinture et sculpture en fête Centre socioculturel Ti Lanvenec, 1 avril 2023, Locmaria-Plouzané . Peinture et sculpture en fête 23 route de Pen ar menez Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané Finistère Centre socioculturel Ti Lanvenec 23 route de Pen ar menez

2023-04-01 – 2023-04-02

Centre socioculturel Ti Lanvenec 23 route de Pen ar menez

Locmaria-Plouzané

Finistère . « 15ème édition de Peinture et Sculpture en fête à Locmaria -Plouzané.»

Ti Lanvenec et des peintres de la commune proposent aux peintres, dessinateurs, sculpteurs amateurs ou non, de profiter de cette occasion pour exposer leurs toiles.

Entrée gratuite.

Les peintres renouvellent leur générosité au profit de l’association « A chacun son cap », qui soutient les enfants atteints d’un cancer ou d’une leucémie. En achetant un billet de tombola à 2 € vous aurez toutes les chances de gagner une toile. L’argent récolté sera reversé dans son intégralité à l’association. tilanvenec29@gmail.com +33 2 98 48 48 58 https://sites.google.com/view/tilanvenec/accueil Centre socioculturel Ti Lanvenec 23 route de Pen ar menez Locmaria-Plouzané

dernière mise à jour : 2023-03-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Locmaria-Plouzané Autres Lieu Locmaria-Plouzané Adresse Locmaria-Plouzané Finistère Centre socioculturel Ti Lanvenec 23 route de Pen ar menez Ville Locmaria-Plouzané Departement Finistère Tarif Lieu Ville Centre socioculturel Ti Lanvenec 23 route de Pen ar menez Locmaria-Plouzané

Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locmaria-plouzane /

Peinture et sculpture en fête Centre socioculturel Ti Lanvenec 2023-04-01 was last modified: by Peinture et sculpture en fête Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané 1 avril 2023 23 route de Pen ar menez Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané Finistère Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané finistère

Locmaria-Plouzané Finistère