CONFÉRENCE UPPI OCTOBRE 2023 Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané, 17 octobre 2023, Locmaria-Plouzané.

CONFÉRENCE UPPI OCTOBRE 2023 Mardi 17 octobre, 18h30 Centre socioculturel Ti Lanvenec Participation Libre – adhérent cotisation 10 conférences 10€

Qu’est-ce qui se joue derrière la numérisation de l’Ecole et l’enseignement à distance ? Innovation pédagogique, émancipation par le savoir, démocratisation de l’Ecole ? Ou serait-ce notre mise à distance programmée de la fabrication du savoir et de l’organisation du travail ?

Thèmatique : l’enseignement à distance et la numérisation de l’Ecole

Public : tout public

Durée : 1h45

Centre socioculturel Ti Lanvenec 23 Route de Pen ar Menez 29280 LOCMARIA PLOUZANE Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « uppi29@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 71 98 66 89 »}, {« type »: « link », « value »: « https://uppi29.over-blog.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T18:30:00+02:00 – 2023-10-17T20:30:00+02:00

