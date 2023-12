Journée/ goûter de Noël Centre socioculturel Simone VEIL Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Journée/ goûter de Noël Centre socioculturel Simone VEIL Lille, 16 décembre 2023, Lille. Journée/ goûter de Noël Samedi 16 décembre, 14h00 Centre socioculturel Simone VEIL Sur inscription avant le 13 décembre Le Centre Socioculturel Simone Veil vous invite à passer un aprs-midi de noël en famille. Au programme :

– Ateliers créatifs

– Contes du royaume des neiges de la conteuse Stéphanie JANCAR.

– Goûter de Noël. Inscriptions avant le 13 décembre.

Venez nombreux ! Centre socioculturel Simone VEIL 77, rue roland Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 03 20 03 94 16 [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 03 94 16 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

