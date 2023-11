Repair café Centre socioculturel Simone Veil Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Repair café Centre socioculturel Simone Veil Lille, 9 novembre 2023, Lille. Repair café Jeudi 9 novembre, 19h00 Centre socioculturel Simone Veil sur rendez-vous : repaircafevaubanesquermes@gmail.com Des réparateurs bénévoles et des outils sont à votre disposition durant la séance pour vous aider à réparer un objet que vous voudriez garder. Privilégier un seul objet. Nous ne réparons pas le gros électroménager, ni les bicyclettes. Ambiance conviviale. Centre socioculturel Simone Veil 77 rue Roland 59000 Lille Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://vauban-esquermes-durable.assoconnect.com [{« type »: « email », « value »: « repaircafevaubanesquermes@gmail.com »}] rez-de chaussée sur rendez-vous par mail Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Lille, Nord

Lieu
Centre socioculturel Simone Veil

Adresse
77 rue Roland 59000 Lille

Ville
Lille

Departement
Nord

