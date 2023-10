Repair café Centre socioculturel Simone Veil Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Repair café Centre socioculturel Simone Veil Lille, 12 octobre 2023, Lille. Repair café Jeudi 12 octobre, 19h00 Centre socioculturel Simone Veil Sur rendez-vous Venez trouver de l’aide à la réparation auprès des bénévoles réparateurs pour sauver un objet en panne auquel vous tenez !

Outils à disposition. Sur rendez-vous par mail.

Si vous aimez bricoler, n’hésitez pas à rejoindre le groupe de bénévoles réparateurs ! Centre socioculturel Simone Veil 77 rue Roland 59000 Lille Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « repaircafevaubanesquermes@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

