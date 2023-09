CONFÉRENCE : LE SAULNOIS : LE PAYS DE SEL ET DE LA SEILLE Centre socioculturel Sarrebourg, 11 mars 2024, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Conférence de la SHAL (Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine – Section Sarrebourg), sur le thème : « Le Saulnois : le pays du sel et de la Seille ». Intervenant : Roger Richard. L’entrée est gratuite.. Tout public

Lundi 2024-03-11 19:30:00 fin : 2024-03-11 21:30:00. 0 EUR.

Centre socioculturel rue des Berrichons et des Nivernais

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Conference organized by SHAL (Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine – Section Sarrebourg), on the theme: « Le Saulnois: le pays du sel et de la Seille ». Speaker: Roger Richard: Roger Richard. Free admission.

Conferencia de la SHAL (Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine – Section Sarrebourg), sobre el tema: « Le Saulnois: le pays du sel et de la Seille ». Ponente: Roger Richard: Roger Richard. Entrada gratuita.

Vortrag der SHAL (Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine – Section Sarrebourg), zum Thema: « Le Saulnois: le pays du sel et de la Seille » (Das Saulnois: das Land des Salzes und der Seille). Referent: Roger Richard. Der Eintritt ist kostenlos.

