PIÈCE DE THÉÂTRE LA BONNE ADRESSE Centre socioculturel Sarrebourg, 17 février 2024, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Cette pièce de théâtre « La bonne adresse», de Marc Camoietti, proposée par la troupe Les Tréteaux de Sarrebourg, est un vaudeville. L’histoire : que se passe-t-il lorsque quatre femmes aux personnalités bien différentes, vivant sous le même toit, décident de rédiger des petites annonces le même jour ? Une grande confusion s’installe parmi les candidats qui, s’ils ont la bonne adresse, ne sont pas au bout de leurs surprises ! Payant. Prévente prochainement.. Tout public

Vendredi 2024-02-17 20:30:00 fin : 2024-02-17 22:30:00. .

Centre socioculturel Rue des Berrichons et Nivernais

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Marc Camoietti’s play « La bonne adresse », presented by the troupe Les Tréteaux de Sarrebourg, is a vaudeville. The story: what happens when four women with very different personalities, living under the same roof, decide to write classified ads on the same day? Confusion ensues among the candidates who, even if they have the right address, are in for a surprise! Paying. Pre-sale coming soon.

Esta obra, « La bonne adresse », de Marc Camoietti, presentada por la compañía Les Tréteaux de Sarrebourg, es un vodevil. La historia: ¿qué ocurre cuando cuatro mujeres con personalidades muy diferentes, que viven bajo el mismo techo, deciden escribir anuncios clasificados el mismo día? Se produce una gran confusión entre las candidatas que, aunque tienen la dirección correcta, ¡no acaban de encontrarse con la sorpresa! Billete de pago. Próximamente en preventa.

Das Theaterstück « La bonne adresse » von Marc Camoietti, das von der Theatergruppe Les Tréteaux de Sarrebourg aufgeführt wird, ist ein Vaudeville. Die Geschichte: Was passiert, wenn vier Frauen mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, die unter einem Dach leben, beschließen, am selben Tag Kleinanzeigen zu verfassen? Es kommt zu einer großen Verwirrung unter den Bewerbern, die, wenn sie die richtige Adresse haben, nicht am Ende ihrer Überraschungen sind! Kostenpflichtig. Vorverkauf in Kürze.

Mise à jour le 2023-09-01 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG