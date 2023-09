CONFÉRENCE : NITTING, UN VILLAGE D’UNE ÉTONNANTE VITALITÉ centre socioculturel Sarrebourg, 8 janvier 2024, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

La Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine – section Sarrebourg (SHAL), propose une conférence sur le thème : Nitting, un village d’une étonnante vitalité. L’intervenant sera Monsieur Roland Grunfelder. L’entrée est libre.. Tout public

Lundi 2024-01-08 19:30:00 fin : 2024-01-08 21:30:00. 0 EUR.

centre socioculturel

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine – section Sarrebourg (SHAL), is organizing a conference on the theme: Nitting, a village of astonishing vitality. The speaker will be Mr. Roland Grunfelder. Admission is free.

La Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine – section Sarrebourg (SHAL), organiza una conferencia sobre el tema: Nitting, un pueblo de asombrosa vitalidad. El conferenciante será Roland Grunfelder. La entrada es gratuita.

Die Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine – section Sarrebourg (SHAL), bietet einen Vortrag zum Thema: Nitting, un village d’une étonnante vitalité. Der Redner wird Herr Roland Grunfelder sein. Der Eintritt ist frei.

