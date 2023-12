IMPRO THÉATRALE : LE NOËL DES SANS-DIEGO Centre socioculturel Sarrebourg, 1 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

La magie de Noël s’installe et quoi de mieux pour célébrer la saison que de rire aux éclats avec le prochain spectacle d’improvisation de la Compagnie Sans-Diego : Le Noël des Sans-Diego ! Prévente sur internet

.. Tout public

Samedi 2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 22:30:00. 5 EUR.

Centre socioculturel

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The magic of Christmas is upon us, and what better way to celebrate the season than with a few laughs at Compagnie Sans-Diego’s next improv show: Le Noël des Sans-Diego! Pre-sale on internet

La magia de la Navidad se acerca, y qué mejor manera de celebrarlo que riéndose a carcajadas en el próximo espectáculo de improvisación de la Compagnie Sans-Diego: ¡Le Noël des Sans-Diego! Venta anticipada en línea

Der Weihnachtszauber hält Einzug und wie könnte man die Jahreszeit besser feiern als mit schallendem Gelächter bei der nächsten Improvisationsshow der Compagnie Sans-Diego: Le Noël des Sans-Diego! Vorverkauf im Internet

