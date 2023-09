CONFÉRENCE : SARREBOURG AU 18ÈME SIÈCLE centre socioculturel Sarrebourg, 13 novembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

La prochaine conférence de la SHAL (société d’histoire et d’archéologie de Lorraine) portera sur la thématique : « Sarrebourg au 18ème : Questionner le cadre urbain ». L’Intervenant sera Jean-Claude Becker. L’entrée est gratuite.. Tout public

Lundi 2023-11-13 19:30:00 fin : 2023-11-13 21:30:00. 0 EUR.

centre socioculturel rue des Berrichons et Nivernais

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The next SHAL (Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine) conference will focus on « Sarrebourg in the 18th century: Questioning the urban framework ». The speaker will be Jean-Claude Becker. Admission is free.

La próxima conferencia de la SHAL (Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine) versará sobre « Sarrebourg en el siglo XVIII: cuestionamiento del entorno urbano ». El ponente será Jean-Claude Becker. La entrada es gratuita.

Die nächste Konferenz der SHAL (Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine) wird sich mit dem Thema « Sarrebourg au 18ème: Questionner le cadre urbain » beschäftigen. Der Referent wird Jean-Claude Becker sein. Der Eintritt ist frei.

