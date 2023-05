PORTES OUVERTES AU CENTRE SOCIOCULTUREL Centre socioculturel, 3 juin 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Venez découvrir en famille ou entre amis les activités proposées par le centre : activités jeunesse ou familles, à vous de choisir !

Cette journée est en partenariat avec le CRIS (Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg) , le ferme « La Contrées des Minis» et la Compagnie des Joueurs… un programme riche et varié. Une petite restauration multiculturelle sur place est proposée par les membres des ateliers sociolinguistiques. Et pour finir en beauté : une barbecue Party’ dès 18h, suivi d’une soirée jeux de société.. Tout public

Samedi 2023-06-03 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-03 22:00:00. 0 EUR.

Centre socioculturel Rue des Berrichons et des Nivernais

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Come and discover with family or friends the activities offered by the center: youth or family activities, the choice is yours!

This day is in partnership with the CRIS (Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg), the farm « La Contrées des Minis » and the Compagnie des Joueurs? a rich and varied program. Members of the sociolinguistic workshops will be offering a multicultural snack bar on site. And to round things off in style: a barbecue party from 6pm, followed by an evening of board games.

Ven con tu familia o amigos a descubrir las actividades que ofrece el centro: actividades para jóvenes o para familias, ¡tú eliges!

Esta jornada está organizada en colaboración con el CRIS (Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg), la granja « La Contrées des Minis » y la Compagnie des Joueurs… un programa rico y variado. Los miembros de los talleres sociolingüísticos ofrecerán un tentempié multicultural in situ. Como colofón, a partir de las 18.00 horas se celebrará una barbacoa seguida de una velada de juegos de mesa.

Entdecken Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden die Aktivitäten, die das Zentrum anbietet: Jugend- oder Familienaktivitäten, Sie haben die Wahl!

Dieser Tag wird in Zusammenarbeit mit dem CRIS (Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg), dem Bauernhof « La Contrées des Minis » und der Compagnie des Joueurs organisiert… ein abwechslungsreiches Programm. Die Mitglieder der soziolinguistischen Workshops bieten vor Ort kleine multikulturelle Gerichte an. Und zum Abschluss: eine Grillparty ab 18 Uhr, gefolgt von einem Abend mit Gesellschaftsspielen.

Mise à jour le 2023-05-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG