Journée bien-être Centre socioculturel Saint-Exupéry Villenave-d’Ornon, 10 février 2024, Villenave-d'Ornon.

Journée bien-être Samedi 10 février 2024, 10h00 Centre socioculturel Saint-Exupéry Ouvert à tout public • Tarif public 17 € • Adhérents VO Belles stars 7 € • Adhérents CSC 12 €

Début : 2024-02-10T10:00:00+01:00 – 2024-02-10T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T10:00:00+01:00 – 2024-02-10T18:00:00+01:00

Organisé par l’association VO belles stars en partenariat avec le centre socioculturel Saint-Exupéry.

Au programmes (sous réserve de modification):

Soins de visage/mains/pose vernis/coiffure

Réflexologie plantaire

Magnétisme/Soins énergétiques

Massage Fu Jing Tao/Intuitif/Chi Nei Tsang)Mains

Fleurs de Bach/Orgonites

Numérologie/cartomancie/Astrologie

Sophrologie/Hypnothérapie

Vente de produits bien-être

Un coin salon pour invite à déguster thé, café et autres douceurs…

Pour le bon déroulement des espaces :

Les enfants ne sont pas acceptés en dessous de 14 ans.

Prévoir deux serviettes de bain

Venir douché et cheveux propres

A retenir :

Pas de soins /massage sur une peau irritée ou avec liésions

Les espacezs massages et coiffure sont réservés aux adultes

Centre socioculturel Saint-Exupéry 33, chemin Gaston, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le centre socioculturel Saint-Exupéry apporte son soutien et ses conseils aux projets d’associations et aux jeunes du quartier de Sarcignan, où il est implanté. Il est également gestionnaire des jardins familiaux.

Le centre socioculturel Saint-Exupéry vous accueille tous les jours de la semaine

• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

• Mardi de 14 h à 18 h

