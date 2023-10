Soirée Halloween Centre socioculturel Saint-Exupéry Villenave-d’Ornon, 31 octobre 2023, Villenave-d'Ornon.

Soirée Halloween Mardi 31 octobre, 14h30, 19h00 Centre socioculturel Saint-Exupéry Entrée : 4 € (pour la soirée) dans la limite des places disponibles • Paiement sur place auprès de VO Belles Stars

Les centres socioculturels et l’association VO belles stars vous invitent à passer une journée délicieusement effrayante.

Le centre sera transformé en antre maléfique pour la fête d’Halloween.

Au programme :

Rendez-vous à 14 h 30 au centre socioculturels Saint-Exupéry pour un après-midi ateliers jusqu’à 17 h.

Atelier masque, pour se transformer et devenir un petit monstre

Atelier photophore, pour une décoration effrayante

Atelier origami

Atelier cuisine

Goûter à 16 h

Soirée Halloween de 19 h à 23 h

Apéritif dinatoire / soirée dansante DJ

Concours de déguisement (21 h 30)

Centre socioculturel Saint-Exupéry 33, chemin Gaston, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 40 08 80 80 https://www.villenavedornon.fr/solidarite-sante/centre-socio-culturel/ [{« type »: « phone », « value »: « 06.80.98.82.60 »}] Agréé « centre social » par la caisse d’allocation familiale de la Gironde et soutenu par la commune de Villenave d’Ornon, le centre est ouvert à tous et propose aux habitants de la ville différentes activités ludiques et pédagogiques. Il délivre de l’information sur certaines démarches administratives, sur la fonction parentale et la vie quotidienne, mais il est aussi un rôle de coordonnateur de l’animation de la vie locale et de la vie de quartier.

Le centre socioculturel Saint-Exupéry apporte son soutien et ses conseils aux projets d’associations et aux jeunes du quartier de Sarcignan, où il est implanté. Il est également gestionnaire des jardins familiaux.

Le centre socioculturel Saint-Exupéry vous accueille tous les jours de la semaine

• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

• Mardi de 14 h à 18 h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T14:30:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-10-31T23:00:00+01:00

Halloween Centre socioculturel