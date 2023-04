Semaine découverte de l’Inde Centre socioculturel Saint-Exupéry, 24 avril 2023, Villenave-d'Ornon.

Semaine découverte de l’Inde 24 – 28 avril Centre socioculturel Saint-Exupéry Nombre de places limité • Inscriptions et paiements auprès de VOBS à l’accueil du CSC St-Exupéry : le mercredi 5 avril entre 16 h 30 et 20 h, le vendredi 14 avril entre 17 h 30 et 19 h 30 et le lundi 17 avril entre 17 h 30 et 19 h 30

Le centre socioculturel Saint-Exupéry ouvre ses portes à l’Inde.

En partenanriat avec l’association VO belles stars.

Au programme de la semaine :

Lundi 24

> 14 h 30 : méditation ganesh avec mantras

> 15 h 45 / 16 h : atelier création de bracelets malas indiens

Mardi 25

> de 18 h à 18 h 45 : découverte instruments indiens suivi d’un mini concert

Mercredi 26

> 14 h 30 : yoga hatha

> 15 h 30 : démonstration de la mise en place d’un sari (vêtement indien féminin traditionnel)

> 16 h : yoga hatha

Jeudi 27

> 14 h 30 : découverte des mudras (positions symboliques des mains exprimant une conception spirituelle chez les hindous)

> 15 h 15 : initiation à la bharatanatyam une des plus anciennes danses traditionnelles indiennes

• Tarif : 2 € par atelier

Vendredi 28

> à partir de 19 h 15 : soirée (repas et animation)

• Tarifs : 7 € pour les adhérents des csc / 10 € plein tarif

Contact : Isabelle 06 80 98 82 60

