League & Legend Centre Socioculturel Saint-Dizier, 11 juin 2024, Saint-Dizier.

League & Legend Mardi 11 juin 2024, 11h00, 19h00 Centre Socioculturel Entrée libre

À PARTIR DE 3 ANS

ARTISTES

Mateo Girón (ES), Niko Miettinen (FI), Johannes Holm Wej (DK)

MISE EN SCÈNE

Jasper D’Hondt (BE)

PRODUCTION

Tropic Sound Circus vzw & Le Patineur

COPRODUCTION

MiramirO

« Vole comme le papillon et pique comme l’abeille. Ses poings ne peuvent pas toucher ce que ses yeux ne voient pas. » MOHAMMED ALI

Dans « League & Legend », la Compagnie 15Feet6 descend sur le terrain. Armés de perches de saut et de rubans adhésifs, les artistes pulvérisent un par un chaque record sur le chemin de la victoire. Peu importe de quel sport il s’agit, seul le spectacle compte. 15Feet6 est une compagnie de cirque basée en Belgique.

Ses membres créent des spectacles en plein air et des numéros de cirque depuis 2013. Leurs projets les plus récents sont League & Legend, Primus, Les Patineurs et La Patinoire. L’une de leurs spécialités est la barre russe et c’est d’ailleurs de là que vient le nom de la compagnie. 15Feet6 (15 pieds 6, ou 473cm) est la longueur de leur première barre russe qui a tout déclenché. Entre-temps, leur répertoire de spécialités s’est élargi et ils réalisent également des spectacles avec de la bascule, le mât chinois, les patins à roulettes en duo, de la roue Cyr et du vélo acrobatique.

Le GAS (Groupe Autonome de Spectateurs) est une expérience originale proposée dans le cadre d’un partenariat entre les 3 Scènes et le centre socioculturel.

Il réunit des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, habitant(e)s de l’Agglomération, qui ne sont pas forcément des habitué(e)s des salles de spectacles.

De janvier à mai 2023, le groupe est allé découvrir des spectacles dans toute la région. Ils et elles ont débattu et décrypté les spectacles vus en compagnie d’un artiste, cultivé ensemble un regard qui leur est propre, rencontré différents professionnels du spectacle. Le groupe avait pour objectif la sélection d’un spectacle qui figurerait dans la saison culturelle des 3 Scènes.

Le GAS a le plaisir de vous présenter League and Legends de la compagnie 15ft6, choisi pour la qualité artistique et acrobatique de ses interprètes, le dynamisme généreux et joyeux du spectacle et sa thématique fédératrice : le sport.

Centre Socioculturel 9 Rue Marcel Thil, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-11T11:00:00+02:00 – 2024-06-11T12:00:00+02:00

2024-06-11T19:00:00+02:00 – 2024-06-11T20:00:00+02:00

Saison Culturelle