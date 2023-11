JOURNÉE DÉDIÉE À LA LUTTE CONTRE LE (CYBER) HARCÈLEMENT Centre Socioculturel- rue des Berrichons et des N. Sarrebourg, 25 novembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Au programme : Projection de courts-métrages, débat puis ateliers, groupe de parole, tables rondes, jeux de société sur la thématique.

Le centre socioculturel sera accompagné de nombreux partenaires et acteurs sociaux : centre Moselle Solidarité, Mission locale, CMSEA, Ville de Sarrebourg, Cegidd, Itep de Lettenbach, Tempo (Mecs), Police nationale, collèges Mangin et Messmer, Gendarmerie nationale, Déborah Parentalité, Carole Jacquel, Hélène Moretti, Margot Lopis.

Renseignements auprès de l’espace famille par téléphone ou mail. Tout public

Samedi 2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. 0 EUR.

Centre Socioculturel- rue des Berrichons et des N.

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



On the program: screening of short films, debate, followed by workshops, discussion groups, round tables and board games on the theme.

The sociocultural center will be joined by a number of partners and social players: Moselle Solidarité, Mission locale, CMSEA, Ville de Sarrebourg, Cegidd, Itep de Lettenbach, Tempo (Mecs), Police nationale, collèges Mangin et Messmer, Gendarmerie nationale, Déborah Parentalité, Carole Jacquel, Hélène Moretti, Margot Lopis.

For further information, contact Espace Famille by telephone or e-mail

En el programa: proyección de cortometrajes, debate seguido de talleres, grupos de discusión, mesas redondas y juegos de mesa sobre el tema.

El centro sociocultural contará con la colaboración de numerosos socios y agentes sociales: centro Moselle Solidarité, Mission locale, CMSEA, ayuntamiento de Sarrebourg, Cegidd, Itep de Lettenbach, Tempo (Mecs), policía nacional, institutos Mangin y Messmer, gendarmería nacional, Déborah Parentalité, Carole Jacquel, Hélène Moretti, Margot Lopis.

Para más información, póngase en contacto con el Espace Famille por teléfono o correo electrónico

Auf dem Programm stehen: Vorführung von Kurzfilmen, Debatte und anschließend Workshops, Gesprächsgruppen, runde Tische, Gesellschaftsspiele zur Thematik.

Das soziokulturelle Zentrum wird von zahlreichen Partnern und sozialen Akteuren begleitet: Zentrum Moselle Solidarité, Mission locale, CMSEA, Stadt Sarrebourg, Cegidd, Itep de Lettenbach, Tempo (Mecs), Police nationale, Collèges Mangin und Messmer, Gendarmerie nationale, Déborah Parentalité, Carole Jacquel, Hélène Moretti, Margot Lopis.

Auskünfte beim espace famille per Telefon oder E-Mail

Mise à jour le 2023-11-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG