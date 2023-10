SPECTACLE DE CONTES POUR ENFANTS LOUP AND CO Centre Socioculturel- rue des Berrichons et des N. Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Sarrebourg SPECTACLE DE CONTES POUR ENFANTS LOUP AND CO Centre Socioculturel- rue des Berrichons et des N. Sarrebourg, 7 octobre 2023, Sarrebourg. Sarrebourg,Moselle La Compagnie Le Chat Dame présente « Loup and Co », un spectacle de contes musicaux pour enfants à partir de … 0 an !

Gratuit dans la limite des places disponibles.. Enfants

Samedi 2023-10-07 10:30:00 fin : 2023-10-07 11:30:00. 0 EUR.

Centre Socioculturel- rue des Berrichons et des N.

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Compagnie Le Chat Dame presents « Loup and Co », a show of musical tales for children aged … 0 years!

Free of charge, subject to availability. La Compagnie Le Chat Dame presenta « Loup and Co », un espectáculo de cuentos musicales para niños de … ¡0 años!

Gratis, sujeto a disponibilidad. Die Compagnie Le Chat Dame präsentiert « Loup and Co », eine musikalische Märchenaufführung für Kinder ab … 0 Jahre!

