SPECTACLE DE CONTES TOUT PUBLIC : CONTES DE MON ENFANCE Centre Socioculturel- rue des Berrichons et des N. Sarrebourg, 7 octobre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Le Chat Dame vous propose de vous évader le temps d’un spectacle musical autour des contes de son enfance !

Spectacle tout public, gratuit, dans la limite des places disponibles.. Tout public

Samedi 2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 15:00:00. 0 EUR.

Centre Socioculturel- rue des Berrichons et des N.

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Le Chat Dame invites you to escape for a musical show based on the tales of her childhood!

Free for all audiences, subject to availability.

Le Chat Dame le invita a una escapada musical basada en los cuentos de su infancia

Gratis para todos los públicos, sujeto a disponibilidad.

Le Chat Dame lädt Sie ein, dem Alltag zu entfliehen und eine musikalische Show rund um die Märchen seiner Kindheit zu erleben!

Vorstellung für alle Altersgruppen, kostenlos, solange Plätze verfügbar sind.

