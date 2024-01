match d’improvisation Centre socioculturel Roy d’Espagne Marseille, 27 janvier 2024, Marseille.

Les Improsteurs proposent un « match d’improvisation » samedi 27 janvier à 20h30, en compagnie des Guignols de l’impro.

Ce match revêt un caractère particulier car ces deux équipes Marseillaises, nées au même moment il y a près de 13 ans, s’apprécient et se sont souvent rencontrées puisque ce spectacle sera notre 13ème rencontre.

Le match d’impro est une forme de théâtre qui permet à deux groupes de comédiens de se rencontrer, lors d’une confrontation amicale de jeu improvisé.

Le décorum du match d’improvisation s’inspire du match de hockey sur glace, avec deux équipes de six joueurs, un arbitre et ses deux assesseurs, un maitre de cérémonie et deux temps de jeu de 45 minutes dans une ambiance ludique et festive.

Chaque temps de jeu comporte 8 à 10 improvisations dont les thèmes sont préparés par l’arbitre, qui peut également ajouter des contraintes de jeu. Les comédiens ne connaissent pas les thèmes à l’avance et les découvrent sur scène, en même temps que le public.

A l’issue de chaque improvisation, le public est appelé à exprimer sa préférence pour une équipe par un vote, ce que l’arbitre traduit en points.

La compétition pour le gain du match n’est qu’une apparence, prétexte au jeu, comédiens, arbitres, maitre de cérémonie sont au service d’une forme de théâtre inventif et libre qui ravit tous les publics.

Pour ce spectacle d’improvisation dans l’espace culturel Roy d’Espagne, les Improsteurs ont le plaisir de retrouver leurs amis d’enfance, les Guignols de l’impro.

Le nombre de places est réduit, il est conseillé de prendre sa place sur notre billetterie en ligne, elle vous garantit des places aux premiers rangs, et il est toujours possible de prendre son billet sur place au moment du spectacle.

Parking facile, petite restauration sur place

https://improsteurs-marseille.com/billeterie/

improsteurs-marseille.com lesimprosteurs@gmail.com 06 60 47 55 74

Centre socioculturel Roy d'Espagne 16 allée Albeniz, Marseille Marseille 13009 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 0491733982 http://www.roydes.fr/ L'association Centre socioculturel Roy d'Espagne est située dans le 8ème arrondissement de Marseille, au coeur d'un parc verdoyant, à quelques pas de la mer et des calanques.

theatre improvisation