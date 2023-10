Halloween à Oizon Centre socioculturel Oizon, 31 octobre 2023, Oizon.

Oizon,Cher

La Mairie de Oizon et l’association « La Grange » organise un défilé déguisé pour petit et grand !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Centre socioculturel

Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire



The Mairie de Oizon and the association « La Grange » are organizing a fancy dress parade for young and old!

El ayuntamiento de Oizon y la asociación « La Grange » organizan un desfile de disfraces para grandes y pequeños

Das Rathaus von Oizon und der Verein « La Grange » organisieren einen verkleideten Umzug für Groß und Klein!

Mise à jour le 2023-10-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE