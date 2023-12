Fest’hiver 2023 Centre socioculturel Malakoff – Maison des Haubans Nantes, 20 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-20 14:30 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Le centre socioclturel Accoord Malakoff et la maison des Haubans Malakoff vous invitent ce mercredi 20 Décembre au Fest’Hiver 2023, de 14h30 à 19h30 à la maison des Haubans. Animations, jeux, danse, théâtre, ateliers créatifs et sportifs, et pleins d’autres activités sont à prévoir.

Centre socioculturel Malakoff – Maison des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 47 70 53 http://csc-malakoff.blogspot.fr/ malakoff@accoord.fr