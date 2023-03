MASSIVE DUB SESSION #6 Centre Socioculturel Loire Divatte, 22 avril 2023, Saint-Julien-de-Concelles.

MASSIVE DUB SESSION #6 22 et 23 avril Centre Socioculturel Loire Divatte 8€ en préventes / 10€ sur place

DUB FOUNDRY

WALKING MESS

LITTLE YOUSMAN X EL MADA (MIX & LIVE SAX)

ANIMA’SOUND FULL SYSTEM (6 BASSES)

Créatif, geek, high-tech, low-budget.

Inspiré par les arts numériques et le DIY. Il cherche toujours à renouveler les esthétiques des soirées qu’il décore. Inspiration de cyber-recup et futur-dech’

? https://instagram.com/vilain.goupil?igshid=YmMyMTA2M2Y=

? Bar sur place – Brasserie des Papas Brasseurs

? Restauration by Anima’Crok’System

? 8€ en prévente

https://www.helloasso.com/…/evene…/massive-dub-session-6

? 10€ sur place

❗ Sortie définitive à partir 23h ❗

❕ Fermeture de la billetterie et des entrées à 01h00 ❕

➡️Attention nombres de places limitées

?? Pensez au covoiturage et pensez à vos déchets

? Pas de bouteille à l’intérieur de la salle

? L’association se réserve le droit de refuser des personnes à l’entrée même détentrices d’un billet.

Merci de respecter les lieux, de laisser le parking propre et de limiter au maximum les nuisances à l’extérieur !

Respect and unity ??

Anti raciste

Anti sexiste

Anti homophobe

L’association se réserve le droit d’exclure toute personne ayant un comportement non-approprié !

?Centre socioculturel Loire-Divatte – 2 Route Félix Praud, 44450 Saint-Julien-De-Concelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T20:00:00+02:00 – 2023-04-22T23:59:00+02:00

2023-04-23T00:00:00+02:00 – 2023-04-23T03:30:00+02:00