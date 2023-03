« osez parler d’amour et de sexualité avec vos enfants », une conférence gesticulée, dessinée et participative Centre Socioculturel Loire Divatte Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

« osez parler d’amour et de sexualité avec vos enfants », une conférence gesticulée, dessinée et participative Centre Socioculturel Loire Divatte, 14 avril 2023, Saint-Julien-de-Concelles. « osez parler d’amour et de sexualité avec vos enfants », une conférence gesticulée, dessinée et participative Vendredi 14 avril, 20h00 Centre Socioculturel Loire Divatte Gratuit sur inscription Parler d’amour et de sexualité avec ses enfants c’est important mais ce n’est pas toujours simple. comment s’y prendre ? par où commencer ?

Un temps pour découvrir les étapes clés du développement psycho-affectif et sexuel des enfants. Quels sujets aborder à quel âge ? Comment répondre à leurs questions et ne pas avoir peur d’en dire trop ou pas assez ? Si ces questions vous parlent c’est que cette soirée est faîte pour vous. Centre Socioculturel Loire Divatte 2 route felix praud 44450 saint julien de concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240368776 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

