Today My Pleasure + Sweet River Band Centre Socioculturel Loire Divatte, 20 mars 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Today My Pleasure + Sweet River Band Lundi 20 mars, 20h30 Centre Socioculturel Loire Divatte

Entrée 10€, gratuit -16 ans

Concert Today My Pleasure pour sortie d’album (pop/rock/new wave) et Sweet River Band en première partie avec son répertoire Americana Centre Socioculturel Loire Divatte 2 Rte Félix Praud, 44450 Saint-Julien-de-Concelles La Chapelle-Basse-Mer Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire Concert à l’occasion de la sortie du 2ème album «Inner child» de Today My Pleasure. Le groupe nous livre une musique alternative aux accents pop, rock voire new wave. Univers hybride pour tous les goûts ! En première partie, Sweet River Band proposent un répertoire Americana entre traditionnel solide et moderne enjoué.

2023-03-20T20:30:00+01:00

2023-03-20T23:00:00+01:00

Lieu Centre Socioculturel Loire Divatte Adresse 2 Rte Félix Praud, 44450 Saint-Julien-de-Concelles La Chapelle-Basse-Mer Ville Saint-Julien-de-Concelles

