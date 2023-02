Les Tontons Cover Centre Socioculturel Loire Divatte Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles

Les Tontons Cover Centre Socioculturel Loire Divatte, 18 février 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Les Tontons Cover Samedi 18 février, 20h30 Centre Socioculturel Loire Divatte

Tarif 5€ / Gratuit -16 ans – Billetterie sur place

Les trois Tontons distillent des reprises rock des quatre coins de la planète !Le groupe FuzZ You jouera en première partie. Centre Socioculturel Loire Divatte 2 Rte Félix Praud, 44450 Saint-Julien-de-Concelles La Chapelle-Basse-Mer Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire Les trois Tontons distillent des reprises rock des quatre coins de la planète ! Le répertoire est varié et s’étend sur plusieurs décennies. Un bon moment rock en perspective ! Le groupe invitera quelques autres musiciens de leur cercle à partager la scène pour une ambiance réjouissante.

En première partie, jouera FuzZ You, groupe de rock basé sur Angers aux influences très marquées 60s et 70s avec un son rétro assumé et original.

Billetterie sur place également

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T20:30:00+01:00

2023-02-18T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles Autres Lieu Centre Socioculturel Loire Divatte Adresse 2 Rte Félix Praud, 44450 Saint-Julien-de-Concelles La Chapelle-Basse-Mer Ville Saint-Julien-de-Concelles lieuville Centre Socioculturel Loire Divatte Saint-Julien-de-Concelles Departement Loire-Atlantique

Centre Socioculturel Loire Divatte Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-de-concelles/

Les Tontons Cover Centre Socioculturel Loire Divatte 2023-02-18 was last modified: by Les Tontons Cover Centre Socioculturel Loire Divatte Centre Socioculturel Loire Divatte 18 février 2023 Centre socioculturel Loire-Divatte Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique