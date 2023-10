Repair Café et gratiferia Centre SocioCulturel Les Unis Vers Champdeniers, 25 mai 2024, Champdeniers.

Champdeniers,Deux-Sèvres

Le groupe organise une gratiferia accompagnée d’un repair-café ( rendez-vous sous le porche à coté du Bœuf couronné). La gratiferia est une foire gratuite et un temps de partage convivial ou chacun peut faire don d’un objet en bon état dont il n’a plus besoin, ou prendre des objets dont il aura l’usage. Le repair café est lui, un lieu ou des réparateurs bénévoles vous accueillent pour vous aider à effectuer des réparations sur des petits objets, petits électroménagers ou encore des vêtements à résoudre.

Contact : valdegray.csc79.org..

Centre SocioCulturel Les Unis Vers Place Porte Saint-Antoine

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The group is organizing a gratiferia with a repair-café (meeting point under the porch next to the Bœuf couronné). The gratiferia is a free fair and a time of convivial sharing where everyone can donate an object in good condition that they no longer need, or take objects that they will use. The repair cafe is a place where volunteer repairers welcome you to help you make repairs on small objects, small appliances or clothes to solve.

El grupo organiza una gratiferia acompañada de un café-reparación (encuentro en el porche junto al patio del Bœuf). La gratiferia es una feria gratuita y un momento de convivencia en el que todo el mundo puede donar un objeto en buen estado que ya no necesite o llevarse objetos que pueda utilizar. El café de reparaciones es un lugar donde reparadores voluntarios están a su disposición para ayudarle a reparar pequeños objetos, pequeños electrodomésticos o ropa que necesite arreglar.

Die Gruppe organisiert eine Gratiferia mit einem Repair-Café (Treffpunkt unter der Veranda neben dem B?uf couronné). Die Gratiferia ist eine kostenlose Messe und ein geselliges Beisammensein, bei dem jeder einen gut erhaltenen Gegenstand, den er nicht mehr braucht, spenden oder Gegenstände mitnehmen kann, für die er eine Verwendung hat. Das Repair Café ist ein Ort, an dem Sie von freiwilligen Reparateuren empfangen werden, die Ihnen helfen, Reparaturen an kleinen Gegenständen, kleinen Elektrogeräten oder auch Kleidungsstücken durchzuführen.

