Atelier adulte « Un temps pour soi » Centre SocioCulturel Les Unis Vers Champdeniers, 13 juillet 2023, Champdeniers.

Champdeniers,Deux-Sèvres

‍♀️ Et si vous preniez un temps juste pour vous ? L’occasion de profiter d’une pause dans votre quotidien ! Venez profiter d’un atelier relaxation / détente encadré par Juliette de « Oji Pratique d’éveil » au Centre Socio Culturel de Champdeniers Au programme: Respiration consciente, Postures de Yoga accessibles à tous pour relâcher les tensions accumulées, Relaxation, Méditation! Une pause hors du temps pour vous retrouver, pour vous recentrer et vous régénérer! Réservation auprès de Cindy, référente famille au Centre Socio Culturel ‘les unis vers » 06.76.82.16.23 ou 05.49.25.62.27 ou par mail famille.luv@csc79.org.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Centre SocioCulturel Les Unis Vers Place Porte Saint-Antoine

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



???? How about taking some time out just for you? A chance to take a break from your daily routine! Come and enjoy a relaxation workshop led by Juliette from « Oji Pratique d’éveil » at the Centre Socio Culturel in Champdeniers. On the program: Conscious breathing, Yoga postures accessible to all to release accumulated tension, Relaxation, Meditation! A timeless break to find yourself, refocus and regenerate! Bookings can be made with Cindy, family advisor at Centre Socio Culturel ‘les unis vers’ 06.76.82.16.23 or 05.49.25.62.27 or by e-mail famille.luv@csc79.org

???? ¿Qué tal si te tomas un tiempo para ti? Esta es tu oportunidad para desconectar de la rutina diaria Ven a disfrutar de un taller de relajación dirigido por Juliette de « Oji Pratique d’éveil » en el Centre Socio Culturel de Champdeniers. En el programa: Respiración consciente, posturas de yoga accesibles a todos para liberar la tensión acumulada, relajación, meditación.. Una pausa atemporal para reencontrarse con uno mismo, centrarse y regenerarse Las reservas pueden hacerse con Cindy, consejera familiar del Centre Socio Culturel ‘les unis vers’ 06.76.82.16.23 o 05.49.25.62.27 o por correo electrónico famille.luv@csc79.org

???? Wie wäre es, wenn Sie sich eine Zeit nur für sich selbst nehmen würden? Die Gelegenheit, eine Pause von Ihrem Alltag zu genießen! Genießen Sie einen Entspannungsworkshop unter der Leitung von Juliette von « Oji Pratique d’éveil » im Centre Socio Culturel in Champdeniers. Auf dem Programm stehen: bewusste Atmung, Yogapositionen für jedermann, um angesammelte Spannungen zu lösen, Entspannung und Meditation! Eine zeitlose Pause, um sich selbst zu finden, sich zu zentrieren und zu regenerieren! Reservierung bei Cindy, Familienreferentin im Centre Socio Culturel « les unis vers » 06.76.82.16.23 oder 05.49.25.62.27 oder per E-Mail famille.luv@csc79.org

Mise à jour le 2023-07-07 par CC Val de Gâtine