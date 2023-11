Hop Hop Hope, que le meilleur gagne ! Centre socioculturel les Etoiles Villenave-d’Ornon, 2 décembre 2023, Villenave-d'Ornon.

Hop Hop Hope, que le meilleur gagne ! Samedi 2 décembre, 19h00 Centre socioculturel les Etoiles Spectacle : 2€ • Karaoké : 0,50€/chanson •

Edda et sa troupe Hope, en partenariat avec les centres socioculturels et la Ville, vous propose un spectacle musical suivi d’un karaoké.

Des quizz, des chansons, des tubes des années 60 à nos jours, pour petits et grands, du Karaoké et surtout : du rire !

Plongez en immersion sur le plateau du jeu télévisé « Hop hop Hope que le meilleur gagne ! » présenté par Claire Voyance et Laurent Gina.

Ce soir, 6 candidats vont s’affronter dans des épreuves musicales et les paroles seront projetées afin que le public puisse participer pleinement à cette aventure !

Après ce spectacle d’environ 1h, vous pourrez devenir vous même la vedette de la soirée lors d’un karaoké pour finir la soirée.

Les bénéfices de ce moment convivial et musical seront reversés à l’AFM Téléthon.

Restauration sur place.

Centre socioculturel les Etoiles 7 rue Colette besson, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine Agréé « centre social » par la caisse d'allocation familiale de la Gironde et soutenus par la commune de Villenave d'Ornon, le centre est ouvert à tous et propose aux habitants de la ville différentes activités ludiques et pédagogiques. Il délivre de l'information sur certaines démarches administratives, sur la fonction parentale et la vie quotidienne, mais il est aussi un rôle de coordonnateur de l'animation de la vie locale et de la vie de quartier.

Situé au coeur de l’éco-quartier du Bocage, qui compte plus d’un millier d’unités résidentielles, le nouveau centre socioculturel a ouvert ses portes début 2017.

Immédiatement adjacent au groupe scolaire Jules-Verne et face à la crèche les P’tits Nuages, ce nouveau centre socioculturel fait partie de l’espace culturel les Étoiles, qui abrite également les nouveaux locaux des archives municipales et à l’étage, la seconde médiathèque.

Le centre socioculturel les Étoiles vous accueille tous les jours de la semaine

• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

• Mardi de 14 h à 18 h

Spectacle Téléthon