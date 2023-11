Joujou Centre socioculturel Le Grand B Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Joujou Centre socioculturel Le Grand B Saint-Herblain, 20 décembre 2023, Saint-Herblain. 2023-12-20

Horaire : 16:30 17:30

Gratuit : oui Dès 5 ans Deux amis ayant la tête ailleurs et le goût du songe, poétisent le temps qui passe. Avec des jouets, des poèmes et des instruments farfelus, ils vous embarquent pour un intense voyage imaginaire dans l’intimité de leur chambre. Un spectacle par la cie Théâtre clandestin. Centre socioculturel Le Grand B Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 22 90 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Centre socioculturel Le Grand B Adresse 11 Rue de Dijon Ville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique Age max Dès 5 ans Lieu Ville Centre socioculturel Le Grand B Saint-Herblain latitude longitude 47.206007876, -1.615030337

Centre socioculturel Le Grand B Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/