Yvelines Un mini-camp Danse et Graff destiné aux familles parents / enfants Centre socioculturel Jacques Miquel La Verrière, 26 juillet 2023, La Verrière. Un mini-camp Danse et Graff destiné aux familles parents / enfants 26 – 28 juillet Centre socioculturel Jacques Miquel INSCRIPTIONS GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE A PARTIR DU LUNDI 26 JUIN 13:30 AU CENTRE SOCIO-CULTUREL JACQUES MIQUEL – les mineurs doivent être accompagnés d’un parent Musique à fond et corps en action ! Le Mini camp permet le développement d’une joyeuse fabrique de sens et de plaisir qui permet aux enfants et aux familles de s’immerger dans la danse, d’appréhender la transversalité avec d’autres esthétiques / pratiques et de rencontrer les créateurs contemporains. Centre socioculturel Jacques Miquel 3 Rue Emile Dureuil, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01 30 50 13 00 https://www.ville-laverriere.com/ca-bouge/vie-culturelle/centres-socioculturels/centre-socioculturel-espace-jacques-miquel [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 50 13 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

