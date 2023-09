Exposition les Records des Animaux – Fête de la Science Centre Socioculturel Gannat, 9 octobre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Venez découvrir quels animaux se placent sur les podiums de 10 disciplines différentes. Comprenez pourquoi ces animaux sont les meilleurs sur Terre et comparez vos records au règne animal !.

2023-10-09 fin : 2023-10-13 . .

Centre Socioculturel

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Find out which animals are on the podium in 10 different disciplines. Find out why these animals are the best on Earth, and compare your records with the rest of the animal kingdom!

Averigua qué animales están en el podio en 10 disciplinas diferentes. Descubre por qué estos animales son los mejores de la Tierra y ¡compara tus récords con los del resto del reino animal!

Finde heraus, welche Tiere in 10 verschiedenen Disziplinen auf dem Siegertreppchen stehen. Verstehe, warum diese Tiere die besten auf der Erde sind und vergleiche deine Rekorde mit dem Tierreich!

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme Val de Sioule