Loto des écoles Centre socioculturel Fleuriel, 19 novembre 2023, Fleuriel.

Fleuriel,Allier

Loto des écoles, organisé par l’Amicale Laïque de Fleuriel.

De nombreux lots à gagner. Buvette, buffet et pâtisseries sur place..

2023-11-19 14:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Centre socioculturel

Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



School bingo, organized by the Amicale Laïque de Fleuriel.

Many prizes to be won. Refreshments, buffet and pastries available.

Bingo escolar organizado por la Amicale Laïque de Fleuriel.

Muchos premios. Refrescos, buffet y bollería.

Lotto der Schulen, organisiert von der Amicale Laïque de Fleuriel.

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen. Getränke, Buffet und Gebäck vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de tourisme Val de Sioule