Spectacle et repas partagé Centre socioculturel Emile Romanet Varces-Allières-et-Risset, 23 août 2023, Varces-Allières-et-Risset.

Spectacle et repas partagé Mercredi 23 août, 19h00 Centre socioculturel Emile Romanet Repas partagé. Chacun amène à manger

« Au nom du ciel ! » spectacle de 30 min, à partir de 5 ans, pour deux danseurs, Maureen Leverne et Quentin Picot.

Ce spectacle mêle Art du récit (Anne-Flore Houppin et Albert Emeriat), danse hip-hop et contemporaine et le dessin (Tristan Starowicz) sur le thème de l’aéronautique.

Ce conte dansé pour petits et grands est l’occasion de réfléchir sur le sens de cette épopée et également de la transmission intergénérationnelle.

Centre socioculturel Emile Romanet 16 rue jean jaures 38760 Varces-Allières-et-Risset 38760 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 72 80 14 https://www.cscvarces.fr/ Le Centre Socioculturel de Varces (CSC) est une structure créée en 1987 sous l’impulsion des habitants de la commune désireux d’avoir un équipement à vocation sociale et culturelle. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T19:00:00+02:00 – 2023-08-23T21:00:00+02:00

©Tristan Starowicz