Ateliers danse Centre socioculturel Emile Romanet Varces-Allières-et-Risset, 21 août 2023, Varces-Allières-et-Risset.

Un atelier « narration et danse », avec Anne-Flore HOUPPIN (Art Danse / Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse) et le danseur Brian KAPDJA propose une approche artistique sur la transmission intergénérationnelle. Il est à destination des familles.

Centre socioculturel Emile Romanet 16 rue jean jaures 38760 Varces-Allières-et-Risset 38760 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 72 80 14 https://www.cscvarces.fr/ Le Centre Socioculturel de Varces (CSC) est une structure créée en 1987 sous l’impulsion des habitants de la commune désireux d’avoir un équipement à vocation sociale et culturelle. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T09:00:00+02:00 – 2023-08-21T12:00:00+02:00

2023-08-22T09:00:00+02:00 – 2023-08-22T12:00:00+02:00

©Tristan Starowicz