Cet évènement est passé Balade contée « En route vers le passé » Centre socioculturel du Marais Coulon Catégories d’Évènement: Coulon

Deux-Sèvres Balade contée « En route vers le passé » Centre socioculturel du Marais Coulon, 16 septembre 2023, Coulon. Balade contée « En route vers le passé » 16 et 17 septembre Centre socioculturel du Marais Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 40 participants par balade. Au cœur du village de Coulon, la balade contée vous permetra de découvrir le patrimoine bati en lien avec l’eau. Centre socioculturel du Marais 3 Place de la Coutume, 79510 Coulon Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 35 99 90 http://www.lemarais.csc79.org [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 35 99 90 »}] Centre social et culturel – Transport du foin en barque . Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Centre Socioculturel du Marais Détails Catégories d’Évènement: Coulon, Deux-Sèvres Autres Lieu Centre socioculturel du Marais Adresse 3 Place de la Coutume, 79510 Coulon Ville Coulon Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Centre socioculturel du Marais Coulon latitude longitude 46.321058;-0.5874

Centre socioculturel du Marais Coulon Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coulon/