Bouge ton corps Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Bouge ton corps Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes, 17 novembre 2023, Nantes. 2023-11-17

Horaire :

Gratuit : oui 0-3 ans Bouge ton corps 2023 est un espace de motricité voyageur pour les 0-3 ans à la Maison des confluences au Clos Toreau. Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 34 19 27 clos-toreau@accoord.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Centre socioculturel du Clos Toreau - Maison des Confluences Adresse 4 Place du Muguet Nantais Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max 0-3 ans Lieu Ville Centre socioculturel du Clos Toreau - Maison des Confluences Nantes latitude longitude 47.194391736, -1.528420426

Centre socioculturel du Clos Toreau - Maison des Confluences Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/