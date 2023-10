La fête de la science mouille le maillot Centre Socioculturel de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier La fête de la science mouille le maillot Centre Socioculturel de Saint-Dizier Saint-Dizier, 7 octobre 2023, Saint-Dizier. La fête de la science mouille le maillot 7 – 13 octobre Centre Socioculturel de Saint-Dizier ouvert à tous, entrée libre exposition « une aventure dans la cellule », animations avec mur interactif, jeu « sport et numérique » Centre Socioculturel de Saint-Dizier 9 rue Marcel Thil 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 79 88 https://csc.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/csc.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 0325077988 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-13T13:30:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

