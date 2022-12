Exposition 100% briques Centre Socioculturel de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Exposition 100% briques Centre Socioculturel de Saint-Dizier, 17 décembre 2022, Saint-Dizier. Exposition 100% briques 17 et 18 décembre Centre Socioculturel de Saint-Dizier

3 euros et libre pour les -4 ans

Première exposition 100% BRIQUES Centre Socioculturel de Saint-Dizier 9 rue Marcel Thil 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 79 88 https://csc.saint-dizier.fr/ C’est désormais officiel !!! Exposition « 100 % briques » au Centre socioculturel du Samedi 17 décembre au dimanche 18 décembre .

Ouverture le samedi de 10H00 à 18H00 et le dimanche de 9H30 à 17H30.

Venez voir cette première exposition sur la ville de Saint-Dizier.

Ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T10:00:00+01:00

2022-12-18T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Centre Socioculturel de Saint-Dizier Adresse 9 rue Marcel Thil 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Centre Socioculturel de Saint-Dizier Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Centre Socioculturel de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Exposition 100% briques Centre Socioculturel de Saint-Dizier 2022-12-17 was last modified: by Exposition 100% briques Centre Socioculturel de Saint-Dizier Centre Socioculturel de Saint-Dizier 17 décembre 2022 Centre Socioculturel de Saint-Dizier Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne