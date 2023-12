Soirée Pilotière Centre socioculturel de la Pilotière Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 18:30 23:00

Gratuit : oui Repas 4€ Adulte et 2€ Enfant, sur réservation jusqu’au 07/12. Tout public Soirée repas et blind test organisés par le centre socioculturel de la Pilotière, le vendredi 15 Décembre 2023, de 18h30 à 23h à la salle du Radar (24 Boulevard Henri Dunant 44300 Nantes). Centre socioculturel de la Pilotière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 32 44 http://www.pilotiere-pinsec.fr/ pilotiere@accoord.fr

