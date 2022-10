Exposition sur l’architecture et l’urbanisme de la Côte Sainte-Catherine Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Exposition sur l'architecture et l'urbanisme de la Côte Sainte-Catherine
Vendredi 14 octobre, 09h00, 13h30
Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine 1 place Sainte-Catherine 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est Cette exposition, réalisée en 2013 par la Ville de Bar-le-Duc dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale, présente l’histoire, l’architecture et l’urbanisme de la Côte Sainte-Catherine.

Cette colline, plantée de vignes jusqu’à la fin du XIXe siècle, est choisie, dans un contexte de crise du logement, comme lieu d’implantation d’un nouveau quartier à la pointe du progrès au début des années 1960. L’architecte et urbaniste Lanfranco Virgili, suiveur de Le Corbusier, élabore le plan de masse du quartier en privilégiant les immeubles de taille réduite et les maisons individuelles et en accordant une grande attention au taio espaces verts par habitant.

