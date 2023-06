Centre Socioculturel de la Baratte – Programmation Estivale Centre Socioculturel de la Baratte Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

En juillet :

Barbeguettes les vendredis soirs

Le 1er juillet 2023 : Fête de quartier,

Le 19 juillet : visite des voûtes de Collancelle,

Le 26 juillet : visite du Parc d’Apremont,

Le 29 juillet : Sortie PAL famille / jeunes,

Du 31 juillet au 04 août : Séjour Settons,

Du 31 juillet au 05 août : Séjour Palavas Jeunes et Ados.

En août :

Le 04 août : Sortie aux settons famille,

Le 11 août : Sortie PAL enfance / jeunesse,

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00

