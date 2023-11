Soirée dansante et théâtre, restauration rapide Centre Socioculturel de Gannat Gannat, 25 novembre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Le centre socioculturel de Gannat vous invite à la soirée danse et théâtre, avec la possibilité de se restaurer..

2023-11-25 18:30:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

Centre Socioculturel de Gannat

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Centre Socioculturel de Gannat invites you to an evening of dance and theater, with the possibility of a meal.

El centro sociocultural Gannat le invita a una velada de danza y teatro, con opción de comida.

Das soziokulturelle Zentrum von Gannat lädt Sie zu einem Tanz- und Theaterabend ein, bei dem auch für das leibliche Wohl gesorgt ist.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme Val de Sioule