Concours de Belote ( après-midi et soir) Centre Socioculturel de Gannat Gannat Catégories d’Évènement: Allier

Gannat Concours de Belote ( après-midi et soir) Centre Socioculturel de Gannat Gannat, 24 novembre 2023, Gannat. Gannat,Allier Concours de Belote à l’occasion du téléthon..

2023-11-24 14:00:00 fin : 2023-11-24 20:30:00. EUR.

Centre Socioculturel de Gannat

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Belote competition for the telethon. Concurso de belote con motivo del telemaratón. Belote-Wettbewerb anlässlich des Telethon. Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme Val de Sioule Détails Catégories d’Évènement: Allier, Gannat Autres Lieu Centre Socioculturel de Gannat Adresse Centre Socioculturel de Gannat Ville Gannat Departement Allier Lieu Ville Centre Socioculturel de Gannat Gannat latitude longitude 46.09764;3.197292

Centre Socioculturel de Gannat Gannat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gannat/