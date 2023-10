Fête de la science (Les Jeux Olympiques de l’Evolution) Centre socioculturel de Gannat Gannat, 9 octobre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Curieux et passionnés des animaux, petits et grands, retrouvez cette année des animations autour du thème « Les jeux olympiques des animaux ».

Programme riche et varié ….

2023-10-09 fin : 2023-10-09 . .

Centre socioculturel de Gannat

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Curious and passionate about animals, young and old, this year you’ll find activities around the theme of « The Animal Olympics ».

A rich and varied program?

Curiosos y apasionados de los animales, grandes y pequeños, este año encontrarán actos en torno al tema de « Las Olimpiadas de los Animales ».

Un programa rico y variado..

Neugierige und Tierliebhaber, Groß und Klein, finden dieses Jahr Veranstaltungen rund um das Thema « Die Olympischen Spiele der Tiere ».

Reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm?

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de tourisme Val de Sioule