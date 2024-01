Le p’tit bal des familles – Little Big Noz – Festival Eurofonik Centre socioculturel de Bellevue Nantes, dimanche 10 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-10 15:00 –

Gratuit : non Participation libre.

L’Improbap’ Impro Bal. Muni de son saxophone baryton, Ronan Le Gouriérec fait danser petits et grands, des personnes les plus expérimentées à celles découvrant les danses populaires pour la première fois. Avec malice et de nombreuses astuces, il guide et entraîne, se plaçant au centre des danseurs et danseuses. Pour cette nouvelle proposition du Little Big Noz, Ronan est rejoint par Sébastien Barrier, à la voix et à la grosse caisse, qui vient insuffler sa poésie à un bal qui promet d’être mémorable ! Avec Ronan Le Gouriérec : saxophone baryton, parole, planche ; Sébastien Barrier : grosse caisse, parole Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)

Centre socioculturel de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 46 44 22 bellevue@accoord.fr https://eurofonik.fr/