Tenir la mer – Compagnie Marée Basse Centre socioculturel Courteline Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Tenir la mer – Compagnie Marée Basse Samedi 16 septembre, 16h30 Centre socioculturel Courteline

Il y a fort longtemps, un équipage de marin[e]s d’eau douce disparut au beau milieu de l’océan Atlantique. Il était à la recherche d’un MIRACLE et clamait pouvoir le retrouver en foutant le camp des rivages terrestres. Personne ne sut jamais ce qu’il advint du [Rafiot] et de ses compagnon[ne]s, jusqu’à ce qu’il soit retrouvé au fond d’un océan asséché.

Lorsque l’embarcation est retrouvée sur une place publique, comme un déchet déposé par la marée haute, l’équipage est encore là, au plus profond d’un sommeil – à peu près vivant[e]s. Il faudra l’intervention d’un[e] Capitaine dépossédée de son titre qui passait par là, ainsi que celle du public, pour réanimer ces marin[e]s et qu’iels nous donnent à réentendre leur histoire.

Engourdi·e·s par l’inertie, iels doivent se réinventer, individuellement puis ensemble, de leur manière de se mouvoir jusqu’au langage même, dans ce monde à sec et qui ne leur appartient plus. Cet équipage, si prompt au naufrage et sans Capitain[e], finira par trouver dans l’union de leurs maigres forces et de leurs caractères outranciers le courage et la ferveur nécessaires à cette découverte extraordinaire – le MIRACLE – et qui ne se cache pas toujours où l’on pensait le trouver.

Pour découvrir Le Rafiot et son équipage, embarquement le samedi 16 septembre à 16h30. Pour ce qui est du départ, nous ignorons encore s’il se fera au quai du Centre Socioculturel Courteline ou sur une île alentour. N’hésitez pas à vous rapprocher du Centre social pour en savoir plus !

Centre socioculturel Courteline 48 Rue Georges Courteline 37000 Tours Tours 37000 Lamartine Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 76 02 67 https://www.courteline.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

© Christophe Raynaud de Lage